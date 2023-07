Reprodução/Instagram Titi Müller assumiu o namoro com Lívia Lobato





Titi Müller repercutiu nas redes sociais após assumir o namoro com Lívia Lobato, agradecendo o apoio do público ao tornar pública pela primeira vez a relação com uma mulher. No entanto, este não é o primeiro relacionamento homoafetivo que a apresentadora viveu, assim como ela entregou ao comentar romances anteriores.

Müller contou que o primeiro namoro com uma mulher foi breve e explicou a decisão de não expor a relação. "Não foi tão duradouro, porque ela se mudou para Los Angeles. Foi um relacionamento que não postei porque [ela] era, ainda é, uma pessoa absolutamente [que tem] pânico com qualquer possibilidade de exposição", disse ao "Balzacs Podcast".





A apresentadora ainda falou da presença da ex-namorada nas redes sociais, relatando que ela faz poucas publicações e prioriza postagens de paisagens, animais ou fotos relacionadas ao universo da arquitetura. Ao assumir o novo namoro, Titi ironizou a repercussão na web, onde relatou que "sempre falou que é 50% sapatão".

Ainda ao podcast, ela destacou como postar as fotos com Lívia foi apenas "mais um dia normal na vida". "A primeira vez que falei que sou bissexual foi lá no 'Acesso MTV', mas é uma coisa que é tão da nossa bolha. Já namorei mulher algumas vezes [...] Pensei [ao anunciar o namoro]: 'É uma mulher beijando uma mulher, falando que está feliz e está tudo certo'", refletiu.

