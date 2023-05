Divulgação/Imdb Robert De Niro

O ator Robert De Niro, aos 79 anos, deu as boas-vindas a mais um filho, tornando-se pai pela sétima vez. Embora a identidade da mãe da criança não tenha sido divulgada, o próprio artista confirmou a notícia em entrevista ao Entertainment Tonight Canada.

O novo membro da família De Niro se junta a Drena e Raphael, filhos do relacionamento com Diahnne Abbott, além dos gêmeos Aaron e Julian, da ex Toukie Smith, e da dupla Elliot e Helen, do casamento com Grace Hightower.





Vale lembrar que De Niro se divorciou de Grace em 2018, após mais de duas décadas juntos. Na época, ele se pronunciou sobre o fim do relacionamento, pedindo privacidade para que ambos pudessem lidar com a paternidade.

“Eu honro Grace como uma mãe maravilhosa e peço privacidade e respeito de todos enquanto desenvolvemos nossos papéis como parceiros na paternidade”, declarou o ator.





