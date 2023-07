Reprodução/Instagram Ex-affair de Neymar Jr rebate críticas por envolvimento com jogador

Fernanda Campos recuperou a conta do Instagram neste sábado (1) após a polêmica da traição com Neymar Jr. Após o caso vir a tona, a influenciadora ficou dez dias sem acesso ao perfil.

Com o retorno, ela publicou uma foto no feed e fez uma reflexão na legenda. "Que você consiga tirar algo bom mesmo dos momentos ruins", escreveu ela.





Já nos Stories, a ex-affair do jogador rebateu as críticas pelo envolvimento com o atleta, que espera uma filha com Bruna Biancardi.

"Vaca", escreveu um internauta, em resposta, ela o chamou de "submissas". Em outro momento, um seguidor sugeriu que ela quer "ganhar fama em cima do sofrimento dos outros", e ela rebateu: "Às vezes tenho um pouco de inveja das pessoas leigas porque elas falam as coisas e têm certeza daquilo".

