Reprodução/Instagram Jojo Todynho ameaça o namorado caso ele imite Neymar Jr

Jojo Todynho foi bem direta ao ameaçar o namorado, Renato Santiago, caso ele a traia ou copie o comportamento de Neymar Jr.

A cantora garantiu que quebra o caro do namorado se descobrir qualquer infidelidade. O jogador de futebol teve diversos flertes e conversas expostos ao trair na namorada, Bruna Biancardi.





"Falei para o Vida que o cerol está fininho. O bagulho já está doido para o menino Ney, imagina ele que não tem 1%. Você que não afine tua viola. Depois de dois anos, 'vou jogar bola'. Está todo contundido. Vai ficar pior. Vai nessa que está indo pro futebol e vai dar rolê... Vai só vassourada. Sou dessas. Meto logo a vassourada do carro dele", disse.

Na sequência, ela contou que já conhece o amado há muito tempo. "A pior coisa na vida é você ficar com uma pessoa que você já conhece há anos e que sabe do seu passado".

Jojo ainda falou da situação do namorado, acusado de ser pai ausente pela ex Kaila Oliveira. "Fica quietinho que (este carro) é único que você tem e se bobear até na Justiça vai perder do jeito que está ruim para você. O negócio não está bom para o seu lado não".

