Foto: Reprodução/Instagram Viúva de Erasmo Carlos fala de dor do luto nas redes

Fernanda Esteves, viúva do cantor Erasmo Carlos, tem usado o Instagram para falar sobre o luto e da saudade que sente do cantor, que morreu em novembro do ano passado. Mas uma seguidora não tem gostado dos posts e criticou Fernanda.



"Quero ver você escrever sobre você...", pediu a seguidora. "Você não tem o que querer aqui", disse Fernanda. "Misericórdia. Vai ficar louca. Saudades, sim. Tristeza, não", escreveu outra internauta. "Mas dá para ficar igual a senhora? Tomara que eu fique louca, intrometida, nunca. Nem mal educada e grosseira", respondeu a viúva do cantor.



O casal estava juntos há 12 anos até a morte de Erasmo.