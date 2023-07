Reprodução Festa após Dança dos Famosos tem show de Preta e marmita de Gracyanne

No último domingo (2), Luciano Huck e Angélica fizeram uma festa na mansão deles para comemorar a final do quadro "Dança dos famosos", do "Domingão com Huck". A casa no Rio de Janeiro recebeu diversos famosos e teve shows de Preta Gil, Belo, Ferrugem, Gabi Melim e outros artistas.

Juliana Alves, Daiane dos Santos e Gracyanne Barbosa estiveram no evento e se jogaram na pista. A mulher de Belo, cantor que participou do "Dança", ainda causou ao mostrar que levou a própria marmita para não precisar comer os alimentos da festa e sair da dieta.



"Me convidem para festas, porque sou aquela convidada que não gasta nada. Trago minha própria comida e água. Não dou prejuízo nenhum", brincou ela no Instagram.

A grande vencedora da competição de dança, Priscila Fantin também marcou presença no evento.