Reprodução/Instagram Cecilia Malan celebra o aniversário de quatro anos da filha, Olímpia

Nesta segunda-feira (3), a filha de Cecilia Malan completou quatro anos de vida e ganhou uma festinha para comemorar.

No perfil do Instagram, a correspondente internacional da TV Globo compartilhou uma foto ao lado da herdeira e declarou.





Com direito a arquinho na cabeça temático, a menina apareceu no colo da mãe enquanto assoprava as velas do bolo.

"Dona do três de julho! Quatro anos da minha pequena!", escreveu a jornalista.

Minutos depois, Cecilia publicou um dos momentos mais emocionantes com a herdeira. "Lembrando aqui o primeiro dia que ela escreveu o nome sozinha. Um dos muitos momentos inesquecíveis dos últimos quatro anos! Outro: dançando juntas na sala ao som de Marisa Monte", se derreteu.

