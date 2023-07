Reprodução Bebe Rexha usa óculos de proteção em show após ataque de fã

Bebe Rexha está de volta aos palcos após ser atingida por um celular no palco. Por isso, ela adotou um óculos de proteção aos looks do show, que aconteceu na última sexta-feira (30), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Depois de um fã jogar o objeto da cantora, ela precisou levar pontos no hospital e está em recuperação.



"Usando óculos de proteção porque ela não está mais de brincadeira", disse um fã no Twitter. "Eu aprovei esse óculos de proteção", comentou outro.



O ataque do fã aconteceu dia 18 de junho em Nova York. Após a cantora ser levada para o hospital, o fã foi detectado pela polícia e preso.