Reprodução/Instagram Stênio Garcia é internado com quadro de infecção generalizada

O ator Stenio Garcia foi internado na tarde do sábado (1º), no Rio de Janeiro (RJ), com um quadro de septicemia aguda. A informação foi confirmada pela assessoria do ator ao iG Gente após publicação em O Globo.

Segundo a assessoria, o artista de 91 anos está estável e em tratamento para eliminar a bactéria. A infecção tem gerado fortes dores no quadril e nas pernas.





"É um quadro de infecção e com leucócitos muito altos chamam de septicemia", disse a esposa de Stênio, Marilene Saad, em depoimento enviado ao iG Gente.

"Os sinais vitais estão ótimos, respira normal sem ajuda e está em tratamento para eliminar a bactéria", completou Marilene, que acompanha Stenio no hospital carioca.

Recentemente, Stenio Garcia passou por uma harmonização facial que repercutiu nas redes sociais. Após diversas críticas, a esposa Mari Saade explicou que o inchaço no rosto do ator era por conta de remédios para tratar uma dor na coluna.





