Reprodução/Instagram Com doença autoimune, Marcelo Bonfá revela 'dores alucinantes'

No sábado (1), Marcelo Bonfá apresentou o show "As V estações" com Dado Villa-Lobos e André Frateschi no Rio de Janeiro, relembrando os clássicos do Legião Urbana.

Durante a apresentação, Marcelo desabafou sobre as 'dores alucinantes' que vem sentindo nos braços e mãos desde o diagnóstico de uma herpes-zóster, doença autoimune que atrapalha seu desempenho na bateria.

"São dois anos que isso compromete minha performance e sou muito criterioso do que sempre apresentei para o público. São momentos muito difíceis da minha vida que nunca passei antes", disse.

Para o show, ele contou com a ajuda do filho João Pedro Bonfá, fruto do casamento com a atriz Isabela Garcia, quem fez questão de agradecer.

"Sinto dores alucinantes. Só estou aqui hoje por causa do meu filho, João Pedro, que é meu braço direito e está conduzindo esse espetáculo junto comigo. Eu tenho que dizer, porque estou tocando com uma mão, sabe", explicou.

