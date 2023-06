Reprodução/SBT O ator sofreu uma drástica transformação e chocou os internautas





O ator Stênio Garcia fez uma harmonização facial aos 91 anos para rejuvenescer o rosto e chocou os fãs nesta terça-feira, (13). O artista optou pelos procedimentos na mandíbula, boca e sobrancelha, além do uso de ultrassom, preenchimento malar e botox.

Além disso, Stênio utilizou uma técnica para diminuir a papada, estimulando o colágeno da pele para aparentar ser uma pessoa mais jovem.

Stênio esteve no programa "Fofocalizando", do SBT, onde revelou a transformação para todo o Brasil. Ele foi considerado a pessoa mais velha a fazer um procedimento estético e se sentiu realizado com os procedimentos. "Estou me sentindo renovado, pelo menos 15 anos a menos", disse ele.

Muitos internautas ficaram surpresos com a transformação e comentaram sobre a aparência do ator. "Ficou parecido com o ex marido de jojo todinho, o Lucas.", comentou um. "Aos 91 anos, Stênio Garcia vira Ken humano", apontou outro. "Meu Deus, as vezes o dinheiro faz cada coisa", completou um usuário.