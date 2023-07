Reprodução/Instagram Em show, Preta Gil desabafa sobre tratamento e solteirice

Mais uma vez, Preta Gil abriu o coração durante uma apresentação com a família na turnê "Nós, A Gente".

No palco, ao se apresentar com a música "Vá Se Benzer", parceria com Gal Costa, a artista comentou sobre a vida pessoal.





"Sou preta, sou gorda, sou bissexual, eu estou tratando de um câncer, eu vou me curar. Eu estou solteira", disse ela, levando os fãs ao delírio.

No último sábado (1), Preta se apresentou com o pai, Gilberto Gil, os irmãos, sobrinhos e neta em Salvador. A cantora foi liberada pelos médicos para estar presente na turnê.

