Irmã de João Guilherme aprova romance do irmão com Bruna Marquezine

Parece que a família de João Guilherme aprovou o relacionamento do ator com Bruna Marquezine . Há um tempo estão rolando boatos de que os dois vivem um affair.

Após a publicação de vídeos dos atores curtindo uma festa junina juntas, a irmã do ator, Jéssica Beatriz Costa, deixou um comentário sobre o suposto casal.





"Aê irmão! Palavra tem poder hein! Amei esse casal", escreveu ela.

Segundo fontes do programa "Fofocalizando", do SBT, Bruna e João "estão se conhecendo melhor". "Eles já trocaram uns beijinhos. E agora ela deu uma passadinha no perfil dele para curtir umas fotos", disse a jornalista Gaby Cabrini.

"Ele é divertido, bonito e que ele chamou a atenção da Bruna pelo humor e pelo interesse dele por moda, por vários assuntos. Estão se conhecendo melhor", continuou a repórter.

