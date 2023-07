Reprodução/Instagram/Fernando Tomaz Marina Ruy Barbosa e Maisa usam o mesmo vestido em aniversário

No último dia 30, Marina Ruy Barbosa completou 28 anos de vida e fez questão de compartilhar a celebração com os seguidores.

Ao exibir as fotos, os internautas notaram que ela escolheu o mesmo look do aniversário de 21 anos de Maisa.





Elas elegeram um vestido de cristais da marca Giuseppe Di Morabito. A peça é avaliada em € 1.445, cerca de R$ 7.790 na cotação atual, no site da Mytheresa.

A apresentadora fez questão de elogiar o look da ruiva. "Linda! Amo esse look", disse ela nos comentários.

Para comemorar a data especial, Marina viajou para Saint Barthelemy, considera a ilha mais chique do Caribe.

