Taylor Swift acumula multa de R$15 mil em casa em Nova York

Parece que Taylor Swift está com problemas com o Departamento Sanitário de Nova York. A cantora comprou uma casa de três andares na 153 Franklin St., em Tribeca, em 2017 e desde então foi multada diversas vezes por conta do lixo fora de casa.

Segundo os registros da cidade, a artista recebeu 32 penalidades por não manter as calçadas em frente ao prédio limpas e por descartar o lixo de maneira inadequada.





As multas totalizam 3.010 dólares, cerca de R$ 14,5 mil. Taylor colocou seus advogados para lutarem contra as multas.

De 2018 em diante, as observações apontam acúmulo de pilhas de jornais, garrafas e papelão; guardanapos e invólucros; “conteúdo espalhado do cinzeiro” e maços de cigarros.

Os fãs defendem a cantora e culpam os paparazzi e fãs que acampam em frente ao local.

