Reprodução/ Instagram Tik Toker expõe mensagens de Neymar e bloqueia jogador no Instagram

A TikToker Lis Bella Andreazzi afirmou que recebeu uma mensagem do jogador Neymar Jr, na madrugada desta sexta-feira (30). A influenciadora se sentiu incomodada com a atitude do atleta e o bloqueou no Instagram.



“Bloqueei só pra parar de ser otári*”, escreveu ela. Em janeiro, Lis postou uma foto em um estádio em Paris, na França, assistindo o jogo do PSG. Na legenda, ela brincou que Neymar seria namorado dela e marcou o jogador.

A mensagem foi enviada após acusações de traições por parte de Neymar.O jogador namora a influencer Bruna Biancardi, que está grávida dele.