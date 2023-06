Reprodução/Twitter Madonna estaria vomitando sem parar e acamada

De acordo com o portal norte-americano TMZ, Madonna, que recebeu alta recentemente após parar no hospital com uma infecção bacteriana grave, ainda não se recuperou totalmente e está acamada.

O portal anunciou que a cantora está vomitando sem parar desde quando saiu do hospital e não consegue sair da cama.

Madonna teria negado ser hospitalizada até que desmaiou no sábado e foi levada até lá. A fonte do TMZ diz ter estado com a cantora quando ela perdeu os sentidos.

O fato da cantora ter demorado para buscar ajuda médica e ter sofrido com febre por um mês com medo de colocar a turnê em risco, permitiu que a infecção piorasse.