A cantora Samya Maia, ex-vocalista da banda Magníficos, fez um desabafo na quinta-feira (29), e acusou o cantor Zé Ramalho de estrelismo. Segundo a cantora de forró, ela ia se apresentar em Esperança-PB, mas o show foi cancelado a pedido de Zé Ramalho, que não queria dividir o palco com outros artistas.

No entanto, Zé Ramalho não apareceu para cantar na quarta-feira (28), data prevista para o show, devido às chuvas na região. O cantor avisou em cima da hora, o que gerou insatisfação de parte do público.

"Pedindo a compreensão de vocês pela impossibilidade de eu realizar o meu show que iria fazer logo mais aí nessa linda cidade. A chuva não permite, em todo o estado da Paraíba está caindo chuva. Eu agradeço a Prefeitura de Esperança mais uma vez pela lembrança de me trazer, e a equipe de produção do show que também foi compreensiva diante da impossibilidade de eu estar aí tocando e cantando para vocês", disse Zé Ramalho.





Samya, então, gravou um vídeo e expôs o estrelismo do cantor. "A Prefeitura de Esperança me contratou para fazer o show dia 28 de junho, ontem. Tudo certinho, valor, tudo. Quando foi chegando próximo do dia, a prefeitura ligou para o meu empresário e disse que o Zé Ramalho falou, ou a empresa do Zé Ramalho, a produção, enfim, que ele não ia dividir o palco com outros artistas. Ou ele tocava sozinho, ou não tocava", começou a cantora de forró, que esteve na Magníficos por 18 anos.





A artista afirmou que ficou triste por ter que mexer na agenda de junho, mas ficou surpresa com o cancelamento por parte de Zé Ramalho. "Fui fazer meu show em Serra Redonda e vi o comunicado do Zé Ramalho, que não ia fazer o show porque estava chovendo. Ou seja: ficaram sem mim e sem o Zé Ramalho (...) Fiz o meu show lindamente, com chuva, cantei na chuva. Primeiro: porque eu não sou de açúcar. Segundo: porque não é a primeira vez que eu canto na chuva", debochou.

Procurado pela coluna, Zé Ramalho não respondeu até o momento da publicação da matéria.