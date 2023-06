Reprodução/Instagram Mãe de Isis Valverde agradece a filha após críticas por namoro

Desde que assumiu o namoro com um homem 24 anos mais novo, a mãe de Isis Valverde vem sendo alvo de críticas da web. A atriz, então, usou as redes sociais para defender a matriarca .

"Virou algo recorrente na vida de uma pessoa que amo muito, uma exposição totalmente desnecessária, uma exposição que julga o corpo dessa pessoa que é a minha mãe. A idade dela, as escolhas dela, as regras dela e a vida dela por conta da idade dela", disse a artista em um trecho do vídeo.





Rosalba Nable fez questão de agradecer o carinho da filha após a exposição. "Eu te amo tanto", disse ela.

Antes, Rosalba também apareceu no perfil do Instagram para desabafar sobre os comentários negativos.

"É impressionante como as pessoas não conseguem ser felizes porque ficam eternamente presas ao senso moral ridículo que os outros pregam. Ser feliz é tão simples porque é só aprender a ouvir o coração", escreveu ela.

