Reprodução/Instagram Filho de Ivete Sangalo manda mensagem para cantor pela conta da mãe

Mais uma vez o filho de Ivete Sangalo encantou os seguidores por conta da atitude. Marcelo Sangalo usou o perfil do Instagram da mãe para mandar uma mensagem para o cantor Chefin.

O artista publicou uma captura de tela com o recado deixado pelo primogênito da cantora.





"Eae brabo, beleza? Marcelinho aqui, filho dela! Na minha conta você não iria responder, mas eu gosto muito de você mano, muita admiração", explicou ele.

"Tem como me seguir lá, estou fazendo umas músicas também", pediu Marcelo ao expor a própria conta na rede social.

Após seguir o menino, Chefin celebrou a admiração do filho de Veveta. "Zerei", escreveu ele nos Stories do Instagram com vários emojis de coração vermelho.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: