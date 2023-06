Reprodução/Instagram Irmã de Bruna Biancardi detona Neymar Jr.

O caos segue rondando o relacionamento de Neymar e Bruna Biancardi. Nesta sexta-feira (30), o jogador da Seleção Brasileira ironizou as acusações de traição e recebeu uma resposta da cunhada, Bianca Biancardi.



Neymar não gostou da invertida e deixou de seguir a irmã de Bruna Biancardi no Instagram. "Eu poderia enviar isso por whatsapp, mas como ele gosta de zoar na internet, bora lá. Para deixar claro, enquanto essa exposição e deboche continuarem acontecendo, eu continuarei falando. Sugiro que pare de tratar situações graves com risadinhas. Sei que é difícil enxergar a seriedade da situação, quando não se tem responsabilidades, compromisso e cuidado com o próximo. Além de ser cercado por gente que o trata como um Deus, aplaudindo as suas cagadas", reclamou a cunhada do jogador.





Mais cedo, Neymar questionou no Twitter se mais alguém ia surgir com prints de uma possível traição dele a Bruna Biancardi. Sem ser seguida por Neymar, Bianca Biancardi ganhou outros 100 mil seguidores em poucas horas após a polêmica familiar tomar conta das redes sociais.

Mais alguém? 😂 — Neymar Jr (@neymarjr) June 30, 2023





Vale lembrar que o jogador confirmou que traiu Bruna através de uma postagem no próprio Instagram. A traição teria acontecido na véspera do "Dia dos Namorados" deste ano.