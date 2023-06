Reprodução/Instagram Preta Gil manda recado após desabafo sobre traição

Preta Gil voltou as redes sociais para comentar a traição do ex-marido, Rodrigo Godoy, nesta sexta-feira (30). Recentemente, a cantora falou abertamente sobre o caso, mas foi silenciada pelo ex e a amante.

Agora, a filha de Gilberto Gil anunciou que fará um show em Salvador nesta sexta ao lado da família.





"Hoje é um dia muito especial para a nossa família, nosso show amado #nósagente na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, na nossa cidade amada Salvador! E ainda tem o lançamento da segunda temporada da nossa série Viajando com os Gil", disse ela.

"Estamos em festa, nada nem ninguém vai atrapalhar a minha paz e felicidade hoje. Por mais que tentem!", completou.

