Reprodução/Instagram Amanda

A campeã do "BBB 23" Amanda Meirelles foi acusada de estar namorando uma amiga escondida. Nesta sexta-feira (30), foi divulgado que a médica estaria mantendo o relacionamento longe dos holofotes. Amanda conta com muitos apoiadores para que engate um romance com o lutador Cara de Sapato.

De acordo com jornalista, Amanda Meirelles e uma amiga de identidade não revelada estariam namorando desde o fim do 'BBB'. Elas teriam se aproximado logo após o término do confinamento e estariam mantendo a relação sem o conhecimento do público. A informação é de Erlan Bastos, do Em Off.

Procurada pelo iG Gente, a equipe da campeã negou que Amanda Meirelles estaria namorando a amiga.

Desde o reality da Globo, Amanda e Cara de Sapato vem colecionando apoiadores de um possível romance entre eles. Apesar da insistência, ambos já deixaram claro que a relação não ultrapassa a amizade.

Nesta semana, a médica desabafou no Instagram ao pedir para os fãs não criarem teorias de relacionamento com Sapato.

"As mulheres, elas batalharam anos pra conseguir seu espaço. E eu acho muito triste quando vejo uma notícia diminuindo uma mulher e resumindo ela a um homem. Eu sei que as pessoas que me acompanham aqui gostam de mim, sabem de toda a minha trajetória como médica, de tudo o que eu passei na pandemia, de tudo o que eu passei no programa, tudo o que eu vivi, gostam de acompanhar meu dia a dia, então só vou dizer uma coisa para vocês: acreditem no que eu falo".