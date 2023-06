Reprodução/Instagram Amanda ficou amiga de Sapato no "BBB 23"

Amanda Meirelles, campeã do "BBB 23", usou o Instagram para esclarecer uma viagem que fez a Salvador, na Bahia, na companhia de Cara de Sapato. Fãs e páginas desconfiaram que os dois estariam juntos, mas a influencer negou e ainda criticou o fato de sempre ser ligada ao lutador.



A ex-BBB disse que é apenas amiga de Sapato e lamentou o fato de sempre a ligarem a ele. "Acho muito triste quando vejo uma notícia diminuindo uma mulher e resumindo ela a um homem", disse ela.



"As mulheres, elas batalharam anos pra conseguir seu espaço. Eu sei que as pessoas que me acompanham aqui gostam de mim, sabem de toda a minha trajetória como médica, de tudo o que eu passei na pandemia, de tudo o que eu passei no programa, tudo o que eu vivi, gostam de acompanhar meu dia a dia, então só vou dizer uma coisa pra vocês: acreditem no que eu falo!", completou.

Amanda, então, explicou que foi até Salvador para visitar a família. "Sempre falei muito sobre gratidão as pessoas que passaram por mim durante o programa. Cada um é responsável pelos seus atos, e eu sou pelos meus", disse ela.