Reprodução/Instagram Seguidores comparam estilo de Bianca com Gkay e criticam mudança radical





A influenciadora Bianca Andrade passou por uma transformação no visual e postou algumas fotos no perfil do Instagram. Porém, a web não gostou muito do look escolhido por ela e causou grande polêmica.

Nas fotos, Bianca apareceu com um blazer preto, junto a um cropped branco e uma bermuda preta. Nos pés, ela usava um sapato fechado, com uma meia acima das canelas. Com um novo corte de cabelo, agora com franja, dividiu opiniões na internet.

Alguns fãs a elogiaram. "A Demi tá diferente.", comentou um internauta, "Tá parecendo uma vilã de série. Amei!", disse outro.

Porém, muitos seguidores criticaram o estilo, principlamente a roupa que estava usando. "Não faz a Gkay não... pelo amor!", falou um fã, "Nada a ver", disse outro. "Socorro", completou outro internauta.

Na semana passada, a influenciadora fez uma grande festa, o "ArraialBocaRosa", que contou com a presença de diversos famosos, como Rebecca, Pocah e Lexa. Em uma das fotos, ela apareceu ao lado do filho, Cris, fruto do antigo relacionamento com o ex-BBB Fred. A mãe e o menino estavam com o look combinando e rendeu diversos elogios dos fãs. "Que lindos!", comentou um, "Fofura nível hard", disse outro.