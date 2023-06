Reprodução/Instagram Virginia Fonseca é vítima de críticas por "preferência" de filha

Virginia Fonseca recebeu críticas dos internautas após compartilhar uma foto com a filha, Maria Alice. Isso porque eles acreditam que a influenciadora posta mais fotos da primogênita do que da caçula, Maria Flor.





"Parece que teve a Florzinha só para lançar os produtos", comentou uma seguidora; "Ela pode até amar as duas, mas ela dá mais atenção a Maria Alice", disse outra; "A Flor quando crescer vai querer cuidar da vida dela e, com certeza, vai lembrar de quando pequena a brincadeira era só com a Maria Alice", declarou uma terceira.

Outros internautas defenderam Virginia. "A galera viaja demais, chega ser surreal o que eles procuram pra criticar de todos os jeitos", opinou uma; "Coitada, ela não pode nem respirar", defendeu outra; "Novo trabalho do povo: fiscais de publicação", brincou mais uma.

Maria Alice e Maria Flor são frutos do casamento de Virginia Fonseca com Zé Felipe.

