Isis Valverde e Marco Buaiz se hospedam em hotel com diárias a partir de R$18 mil

Isis Valverde e Marco Buaiz estão aproveitando as férias juntos em Utah, nos Estados Unidos. No deserto, o casal escolheu um hotel com diárias a partir US$ 3.600, cerca de R$ 18 mil.

Amangiri fica no meio do deserto, no Canyon Point, ao sul do estado, e teve detalhes revelados na série "O viajante relutante", da HBO Max.





O estabelecimento cinco estrelas conta com um resort principal, onde se estão as suítes, e um acampamento de luxo.

As estadias incluem café da manhã, almoço e jantar diários, e atividades em grupo. Os hóspedes têm acesso ainda a aulas de meditação e ioga.

