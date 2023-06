Reprodução/Instagram Neymar e Tiago Ramos

Nesta quinta-feira (29), o programa "Fofocalizando", do SBT, afirmou que o ex-A Fazenda Tiago Ramos teria tentado fazer uma amarração para destruir a família do jogador Neymar. O ex-peão já namorou Nadine, mãe do atleta.



A apresentadora Isabela Benito disse que o centro procurado por Tiago deu os seguintes detalhes: "O Tiago chegou muito alterado oferencendo uma recompensa muito grande para destruir a família do Neymar".

O ex-A Fazenda também queria reatar com Nadine, segundo a atração. "Ele também estava com uma certa obsessão a todos da família e deixou claro que faria de tudo para voltar para Nadine. De uma maneira ou de outra, ele moveria céus e terras para estar de volta", disse Benito.



Ela ainda completou: "O instituto rebateu Tiago ainda falando que o centro trabalhava apenas com evolução pessoal e energética". A informação tinha sido divulgada pelo Em Off e foi confirmada pelo "Fofocalizando".



Segundo portal, ex-padrasto de Neymar teria feito amarração para mãe do jogador e família do atacante



O centro espiritual procurado por Tiago se manifestou! #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/S4GkLbZIhi — Fofocalizando (@pfofocalizando) June 29, 2023