Reprodução / Instagram Aos 95 anos, Laura Cardoso emociona-se ao revisitar casa de infância

Laura Cardoso, renomada atriz com 95 anos de idade, compartilhou nas redes sociais um momento especial em que visitou a antiga casa de infância, localizada em Santos, no litoral paulista, ao lado de seu bisneto Fernando.

Através de uma publicação no Instagram, Laura emocionou-se com o retorno à cidade de Santos, onde viveu por muitos anos. Ela relembrou as memórias que construiu naquela casa e destacou a importância histórica que ela carrega, mesmo que não esteja preservada.





Na legenda da foto, Laura escreveu: "Visitando Santos, cidade em que tive casa por lindos anos. Lugar onde me diverti, minhas filhas passaram sua infância e criei memórias maravilhosas... vivas até hoje. Essa casa atrás de mim foi da minha família até meados de 1960. Infelizmente, não está preservada, mas as paredes carregam minha história e me dá um sentimento extraordinário revê-la".

Laura revelou que foi surpreendida pelo bisneto Fernando, que a levou de surpresa para esse passeio nostálgico. No final da rua, Laura e Fernando se depararam com a imagem do Santo Antônio, que chamou a atenção da vizinhança. Laura descreveu esse momento como uma emocionante viagem ao passado ao lado de seu amado bisneto.





