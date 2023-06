Reprodução / Instagram Neymar é exposto novamente trocando mensagens com estudante

Nesta quinta-feira (29), Neymar mais uma vez se vê no centro das atenções devido a um possível affair. O jogador teria flertado com Isis Mesquita, estudante de arquitetura, enquanto já estava em um relacionamento com Bruna Biancardi.

Isis decidiu compartilhar um print em que revelou uma investida de Neymar, expressas por meio de emojis de fogo nas fotos da moça. A primeira interação entre eles parece ter ocorrido durante a última Copa do Mundo, quando Neymar estava solteiro.





No entanto, uma última abordagem por parte do atleta ocorreu em fevereiro, período em que Neymar e Bruna Biancardi haviam reatado o relacionamento.

A divulgação dessas investidas questionáveis de Neymar aconteceu apenas um dia após a modelo Celeste Bright revelar uma abordagem do jogador logo após o pedido público de desculpas para a namorada, por tê-la traído com a influencer Fernanda Campos.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.