Luciano Szafir passa por nova cirurgia e atualiza estado de saúde

Luciano Szafir passou por uma cirurgia na última quarta-feira (28) e foi as redes sociais atualizar o estado de saúde. O ator colocou uma prótese no quadril devido a fortes dores na região.

"Estou passando aqui para dar uma excelente notícia. Estou no Vera Cruz, que aliás sempre me recebe muito bem. Esta foi a última cirurgia programada que eu tive. Vou receber alta hoje", afirmou ele.

Na sequência, Szafir deu detalhes da cirurgia. "Coloquei uma prótese no quadril e agora as dores acabam. Eu volto para uma vida normal. Estou muito feliz, queria dividir isso com vocês e agradecer as orações nesses dois anos e meio".

Vale lembrar que Luciano Szafir lida com as sequelas da Covid-19, que fez com que ele precisasse passar por diversas cirurgias. Na época, o ator tinha apenas 15% de chance de sobreviver.

