Reprodução/Instagram Vitão muda o visual e gera alvoroço na web





O cantor Vitão mostrou aos seguidores a mudança no corte de cabelo e postou algumas imagens do novo visual no Instagram, com a legenda "Alma", nesta quarta-feira, (28).

Através do stories, ele posou com o cabelo raspado nas laterais e um pouco no meio da cabeça. O cantor também apareceu com dois cortes na sobrancelhas. "Bonitinho, né?", disse ele em um dos vídeos.

Além disso, ele publicou algumas fotos com o cabelo novo, no feed do Instagram. Porém, a mudança não foi muito bem recebida pelos internautas, que criticaram a estética do visual. "Não quero mais seguir você. Já está ridículo.", disse um seguidor. "Só ladeira abaixo", comentou outro, "Tá horrivel", finalizou um fã.

Não só isso, o novo estilo de cabelo do cantor virou meme nas redes sociais e internautas caçoam a aparência de Vitão.

Eu tô rindo dms KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/LAVySSyQpx — freire🦭 (@Giii_freire) June 28, 2023