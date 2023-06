Reprodução Mãe de Vinícius Jr. engata romance com pagodeiro; saiba quem é

A mãe do craque Vinícius Jr. está vivendo um romance discreto com um pagodeiro. Fernanda Cristina, de 41 anos, vem trocando interações nas redes e acompanhando o novo affair nas rodas de samba do Rio de Janeiro. O candidato a padrasto do jogador é Marcelinho Oliveira, músico e pagodeiro do grupo Quinto Segredo.

O romance começou a ganhar forma após Fernanda e o cantor serem vistos no Bar Mangueira, na Barra. No entanto, o suposto casal está vivendo discretamente longe dos holofotes. A informação é do Extra.



Fernanda Cristina e Marcelinho vem trocando interações nas redes sociais há alguns meses. É no Facebook e Instagram que mãe do jogador comenta e curte várias publicações do pagodeiro. Ela também aparece em uma foto coladinha ao rapaz.

Fernanda já foi casada com Vinicius Paixão, pai de Vini Jr. Fruto da relação, eles têm mais dois filhos além do jogador. A separação já faz alguns anos e desde então Fernanda não teria assumido outro compromisso.

Marcelinho Oliveira, candidato a ser padrasto do craque da Seleção, também já foi casado. O pagodeiro se separou em 2022 e é pai de dois filhos.