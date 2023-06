Reprodução/Instagram Rafa Justus questiona a madrasta sobre traição

Ana Paula Siebert e Rafaella Justus responderam dúvidas dos seguidores juntas e surpreenderam ao falar da traição de Neymar Jr.

Opinando sobre a polêmica e o desenrolar dela, a influenciadora foi questionada pela enteada se perdoaria Roberto Justus caso fosse traída.





"Acho que as pessoas dão ibope demais para esse assunto. Acho que deveriam respeitar mais a esposa dele, que está grávida. Não estou aqui para dizer se ele está certo ou errado. É uma decisão deles ficarem juntos ou não", começou a empresária.

A menina também questionou: "Você perdoaria?". Sincera, a madrasta respondeu.

"Não sei, Rafa. A princípio, não, mas não sei a situação em que a pessoa está. É muito fácil a gente ficar apontando o dedo e julgando sem estar vivendo a situação. Acho que tem tanta coisa melhor pra falar do que ficar dando ibope para uma coisa tão boba, que é uma intimidade deles, que não deveria nem ter sido exposta", concluiu Ana Paula.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: