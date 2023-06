Reprodução/Instagram Ludmilla convida Beyoncé para o Numanice

Ludmilla fez um convite mais que especial para ninguém menos que Beyoncé. A cantora brasileira chamou a diva pop para o Numanice, que acontece em julho no Engenhão, no Rio de Janeiro.

Através de uma mensagem de áudio, mandada no direct do Instagram, a artista explica garantiu conforto, diversão e ingressos infinitos para a artista.





"São três horas de pagode, tem um open bar maravilhoso [...] Você pode trazer Jay-Z, Blue, Solange, Tina, Julius, quem você quiser. Vai ter tudo Bey, banheiro limpo com lenço umedecido, pra você não se preocupar. Eu vou amar se você vier", diz ela em um trecho do áudio.

Lud ainda brinca que o local é onde Queen B fará o show da Renaissance Tour no Brasil, assim ela poderá conferir tudo antes da apresentação. Vale ressaltar que as datas do show de Beyoncé no país ainda não foram anunciadas.

O dia que eu convidei a Beyonce pro Numanice pic.twitter.com/WTVD0gHauv — LUDMILLA (@Ludmilla) June 28, 2023





