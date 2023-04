Reprodução/Instagram Jade Picon e André Lamoglia curtem clima de romance em festa no Rio

Jade Picon e André Lamoglia curtiram uma festa no Rio de Janeiro na madrugada neste domingo (9) e ficaram em clima de romance.

Os atores foram flagrados em momentos de carícias pelo público no local. As fotos foram publicadas no perfil Gossip do Dia no Instagram.





O evento contou com a presença de outras celebridades como Juliette, Yasmin Brunet, Ana Clara, Victor Lamoglia e outros.

Jade está no ar como Chiara na novela Travessia. Já André aparece na série Elite, na Netflix.





