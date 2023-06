Reprodução / Instagram / @igorrickli Igor Rickli se abre sobre sexualidade

Em vídeo postado no Instagram hoje (28), Igor Rickli comemorou o dia do orgulho LGBTQIA+. Apesar do ator ser casado com Aline Wirley, ele é abertamente bissexual e comentou sobre experiência com outros homens.

Igor iniciou o vídeo explicando a importância de ser assumido: "Porque a gente sabe o tamanho do buraco que é falar de sexualidade num mundo machista. Isso, para mim, é um lugar de incômodo. E eu percebi que esse incômodo não podia ser meu. Isso é um problema da pessoa, da sociedade, que a gente precisa falar e organizar isso, para que todo mundo possa ter a sua dignidade, ser feliz e possa viver suas vidas em paz".

"É claro que eu já fiquei com homens", expôs o ator. "Ser um homem bissexual gera muitos questionamentos na cabeça das pessoas. A bissexualidade está em todo mundo. É como você permite que isso aconteça dentro de você. Por sorte, eu tive muitos fatores positivos que me ajudaram a ir puxando isso. Senão, eu poderia ser um cara frustrado e reprimido. É exatamente o que eu não quero".

Ele explica que ser assumido impactou sua vida financeira e comercial: "Mas acho que o maior ganho foi o estado de libertação. O que adianta estar trabalhando, ganhando dinheiro e se sentindo prisioneiro e desonesto? O meu comprometimento comigo mesmo foi: 'Igor, caminha, vai, seja você, doa a quem doer, não importa se vão gostar. Seja você'. Estou sendo honesto e verdadeiro comigo mesmo", explicou.

"Quanto mais luz trazemos para a sexualidade, mais dissipamos a ignorância. Pelo direito de todo mundo de ser livre pra amar, pra se relacionar, para experienciar, pra viver e ser em paz. Hoje e sempre", legendou a publicação.

Tanto Igor quanto sua esposa, Aline, são bissexuais assumidos e possuem um relacionamento aberto. O casal tem um filho de 8 anos, o Antônio.

Assista ao vídeo