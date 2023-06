Reprodução / Instagram / @miguelfalabellareal @renata.escritora Renata Rode lembra ter se sentido humilhada por Miguel Falabella

A jornalista Renata Rode abriu o coração sobre a vez que se sentiu humilhada por Miguel Falabella durante entrevista.

Na época ela fazia parte do time de repórteres do Programa da Tarde, da Record e foi enviada para entrevistar Miguel sobre a centésima apresentação do musical “A Madrinha Embreagada”, em novembro de 2013. “Eu chorei na van da Record. Ninguém da emissora sabe, nem meu diretor”, disse.

“Fui convidada para divulgar a peça do senhor, meu querido e excelentíssimo, Miguel Falabella. Sempre fazia três perguntas, e na terceira quis elogiá-lo: ‘Você acabou de fazer aniversário e é um menino, trabalha muito, sei que você dorme pouco. Qual o segredo?’. Ele: ‘O segredo é não responder pergunta idiota como essa! Quantos anos a Ana Hickmann tem? Fala para mim a idade dela!'”, recordou Renata.

A jornalista contou que tentou acalmar o ator, mas que o esforço foi em vão: “Falei: ‘Miguel, calma, eu fiz um elogio! Não estou falando mal da sua idade, é o contrário’. Ele saiu xingando. Na hora eu segurei o choro, todo mundo ficou olhando para a minha cara. No meio de outra entrevista, ele continuava: ‘E aí? Quantos anos você tem, hein? Você vai fazer uma pergunta igual a que ela fez?’. Fui embora".

Naquele dia, chorei dentro da van. Foi a primeira vez que chorei [no trabalho]. Não levei isso para o diretor nem para o ar. Podia ter levado, porque foi uma grosseria. Mas deixei a entrevista dele limpa, só com as duas primeiras , e divulguei a peça dele, porque estava lá para isso. É a primeira vez que estou revelando isso, ninguém sabe”, desabafou.