Reprodução/Instagram 20.02.2023 A ex-bailarina do Tchan também fez um ensaio com o figurino egípcio

Os fãs ficarão um pouco desapontados, pois Carla Perez não estará de volta ao ritmo contagiante do É o Tchan, pelo menos por enquanto. A dançarina recusou o convite para participar dos shows que celebram os 30 anos do grupo que a tornou famosa em todo o Brasil a partir da década de 1990.

Além da indisponibilidade financeira para pagar o cachê de Carla Perez, a agenda da dançarina acabou se tornando um obstáculo para a produção do É o Tchan. Atualmente, Carla reside com a família nos Estados Unidos.





No entanto, a distância não foi um problema para Jacaré. Mesmo vivendo no Canadá, o dançarino já foi confirmado para os shows comemorativos, assim como Sheila Mello e Scheila Carvalho.

As apresentações já agendadas estão programadas para os dias 18 e 19 de agosto, em São Paulo, e posteriormente no Rio de Janeiro, na festa Chá da Alice. A banda pretende anunciar novas datas de shows nas próximas semanas.





