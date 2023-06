Reprodução Anitta vira tema de TCC e jovens são aprovados na faculdade; confira

Ryan Cassiano, de 22 anos, viralizou nas redes sociais ao compartilhar a aprovação da faculdade. Ele e a colega Anna Clara, de 23, apresentaram o TCC de título "De Anitta para 'Anira': A construção de marca internacionalmente". Os jovens de Vitória, Espírito Santo, concluíram o curso de Publicidade e Propaganda no Centro Universitário Faesa.

No perfil do Twitter, Ryan publicou registros da apresentação do trabalho final e ficou surpreendido quando a própria cantora e outros fãs reagiram à escolha do tema. Anitta repostou a publicação.

O jovem é fã da artista desde 2011, época do Furacão 2000, e afirma que ela teve participação importante na escolha do curso. "Quando entrei na faculdade, grande parte foi por influência dela, sempre gostei da área, mas assim, com um impulso das coisas que ela fazia", detalhou ao iG.

e eu que fui aprovado no meu TCC sobre a internacionalização da carreira da Anitta pic.twitter.com/5Q3u4C6PRt — cassiano 🪩 (@ryancassiano) June 27, 2023









"A gente idealizou o trabalho pelo nosso gosto por cultura pop, queríamos falar de branding, construção de marca, então, juntamos o útil ao agradável. A gente conseguiu falar de uma situação atual e com o objeto de estudo que é a Anitta, que a gente também gosta".



Ryan e Anna analisaram a trajetória de Anitta mirando as estratégias de comunicação e marketing utilizadas na carreira, tendo como base o conceito de composto de marketing (4p’s).

A apresentação fez com que a dupla fosse aprovada pelos professores do curso. Ryan e Anna prepararam camisas personalizadas e kits a serem entregues aos docentes após a aprovação.

"Eles deram algumas considerações sobre o trabalho em questão da parte escrita, mas disseram que o conteúdo é muito original, muito coeso e diferente de outras propostas... eles já viram outros TCCs sobre a Anitta, mas com esse recorte de tempo e com esse objetivo, de entender a internacionalização da marca, era a primeira que estavam vendo e que ficou bem bacana e bem coeso o conteúdo".