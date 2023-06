Ex-ministro do Meio Ambiente

Durante o governo de Bolsonaro, Anitta e o então ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles trocaram alfinetadas. Após aderir à campanha que pedia a saída de Salles da pasta, Anitta recebeu o seguinte comentário do ministro: "Fica na sua aí, ô Teletubie”. O comentário foi o estopim para uma sequência de críticas. “Que reposta madura. Quantos anos você tem? 12? Então é melhor sair do ministério anyway”. Completou: "Ao invés de trabalhar ficam de gracinha no Twitter... esse é nosso governo teen... até eu to mais ocupada fazendo algo pelo meu país do que você, meu querido".