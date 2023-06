Reprodução Ratinho

O apresentador Carlos Massa, mais conhecido como Ratinho, reafirmou a posição contra a parada LGBT na última segunda-feira (26). Durante o programa do SBT, Ratinho rebateu as críticas que recebeu por ter atacado a Parada LGBT.

"A direção do SBT falou para eu não falar, mas vou falar. Estão falando que eu sou contra, que eu detonei a Parada Gay... Eu disse que a Parada Gay não deve ser na Avenida Paulista e sim lá no Sambódromo. Foi isso que eu falei e não vou mudar!", apontou.

Sem paciência, o apresentador manteve a posição contra a Parada. "Como acho que a festa de final de ano não deve ser lá na Paulista, deve ser no Sambódromo. [...] Vocês gastaram um dinheirão. Põe festa lá! Tem dezenas de hospital lá na Paulista! [...] Vai pro quinto dos infernos, pronto, acabou!".

Durante o desabafo, ele também reclamou das críticas que recebeu nas redes sociais, que o acusaram de homofobia. "Tá um mimimi, agora dizem que não pode mais colocar chapéu de caipira porque tá... tá... denegrindo a imagem do caipira. Essa internet é muito chata".

Entenda

Na quinta-feira (22), Ratinho atacou a Parada LGBT durante o programa. O evento foi realizado no dia 18 de junho, na Av. Paulista, em São Paulo. Nos comentários, que foram taxados de homofóbicos, Ratinho aponta que a Parada seria um "Carnaval de viad*s" e que a avenida simbolo da cidade deveria ficar "para a família".

"Deixa a Avenida Paulista para a família, para brincar com as crianças… Vai para a Parada Gay lá no diabo do sambódromo! Lá pode!", disse o apresentador.

Ratinho continuou, se direcionando a comunidade LGBT: “Lá, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Na minha opinião, a Parada Gay é um outro Carnaval. Na minha opinião, a Parada Gay é o Carnaval dos v*ados!”.