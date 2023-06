Succession da vida real: as semelhanças da herança de Gugu e a série

Entrando na brincadeira

Com a viralização da briga na Justiça e a comparação com a série, o advogado da viúva e das filhas fez um vídeo inspirado na ficção. As imagens exibem cenas de uma mansão, carros de luxos e cenas aéreas de São Paulo, junto com a chegada deles na audiência no Fórum João Mendes.