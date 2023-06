Reprodução/ TV Tribuna Morre Tanah Corrêa, diretor e pai de Alexandre Borges, aos 82 anos

O ator e diretor teatral Athanazildo Corrêa Neto, mais conhecido como Tanah Corrêa, morreu na madrugada desta terça-feira (27) em Santos, no litoral de São Paulo, aos 82 anos. Ele estava internado na Santa Casa de Santos desde o dia 10 de junho.



O hospital confirmou a morte ao iG Gente, mas afirmou que não tem autorização para dar mais detalhes. O diretor deixou a esposa Orleyd Faya e os filhos André, Geórgia, Kenia, Natasha, Ludmila, Geovana, Janaína, Natália, Fernanda e o ator Alexandre Borges.



Tanah nasceu em Bauru (SP), mas morou até os últimos dias em Santos. Após fazer em Licenciatura Plena em Educação Artística - Artes Cênicas na Fundação Lusíadas, hoje Unilus, ele ganhou o título de cidadão santista na Câmara Municipal em 2005.

Além de trabalhar com teatro amador, profissional, televisão e cinema, Tanah atuou em novelas e séries da Globo desde 1979, como ‘O Rei do Gado’, ‘Anjo Mau’, ‘Os Trapalhões’. Ele também participou como ator e diretor de obras do cinema e ministrou cursos.

Tanah também teve carreira na política. Ele foi assessor municipal de Cultura de Santos de 1984 a 1985. Depois, foi secretário municipal até 1988. De 2004 a 2005, o ator foi presidente da Comissão de Restauração Cênica e Inauguração do Teatro Coliseu. O diretor também foi membro da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (CINC), do Ministério da Cultura, secretário geral da Confederação Nacional de Teatro Amador (Confenata) e diretor-presidente da Sociedade Brasileira de Autores (SBAT). Ele também fundou o Teatro Plínio Marcos e do Cine-Arte Lilian Lemertz, ambos em São Paulo.Tanah ainda foi candidato a prefeito de Santos pelo partido Cidadania em 2020.

Em 2011, ele foi homenageado pela X-9 com o enredo “Xisnoviano, macuqueiro, arteiro, teatreiro, a X-9 Pioneira saúda Tanah Corrêa e a arte na cultura brasileira”. Com o desfile, a escola de samba conquistou o título de campeã do Carnaval de Santos.



O prefeito de Santos Rogério Santos decretou luto oficial de três dias pelo falecimento de Tanah na cidade.