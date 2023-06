Reprodução/Instagram Após falas polêmicas de Pedro Scooby sobre traição de Neymar, web defende Luana Piovani

A traição de Neymar Jr ainda está gerando muita polêmica e, desta vez, reacendeu o antigo casamento de Pedro Scooby e Luana Piovani. O sufista apoiou o jogador de futebol e web fez questão de defender a atriz.

Em um podcast, o ex-BBB elogiou o amigo e disse que as críticas ao atleta são "injustas".





"Um cara que eu acho a maior injustiça o que fazem com ele no mundo. A forma que falam às vezes dele em matéria, principalmente pela parte do Brasil, é o Neymar, brother", começou ele.

As falas de Scooby viralizaram nas redes sociais e causaram críticas a ele e, consequentemente, o nome da ex-esposa apareceu.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Luana Piovani sempre certa sobre esse ai, o tempo inocentando a diva — Nah Morais (@Na_Moraiis) June 27, 2023









Luana desculpa se uma vez eu te critiquei , saiba que vc sempre esteve certa pic.twitter.com/4IOQVQ4cVT — Misael (@cuscuz2Misael) June 27, 2023









luana piovani nunca errou — luanzera (@povheda) June 27, 2023

bem que a Luana fala que esse cara é péssimo — negona, periférica, guerreira (@vitorvieiiraa_) June 27, 2023





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: