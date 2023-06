Reprodução/Instagram Namorada de João Gomes entrega sintomas da primeira gravidez

Logo os fãs de João Gomes e Ary Mirelle vão saber o sexo do primeiro filho do casal. A influenciadora conversou com os seguidores e entregou a data do chá-revelação.

A mamãe de primeira viagem comentou sobre o exame de sexo que pode ser feito a partir da oitava semana de gravidez. Completando sete nesta terça-feira (27), Ary explicou que vai esperar até a décima e décima segunda semana para realizá-lo.





Segundo ela, o casal vai preparar o evento para a família e amigos no final do mês de julho, já que ela planeja começar o enxoval em agosto.

Além das informações do chá-revelação, Ary revelou que começou a ter os primeiros sintomas da gravidez. 'Ai véi, não tinha sentido enjoo, agora tô", desabafou ela.

"Fui me amostrar falando que não tinha enjoo, veio aí", brincou a influenciadora depois.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: