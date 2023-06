Reprodução/Instagram MC Daniel comentou em live de Mel Maia após o término e gerou discussão na web

Durante um evento realizado nesta segunda-feira (26) no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, o cantor MC Daniel preferiu não comentar sobre a ex-namorada, a atriz Mel Maia. Mesmo diante das insistências do jornalista Lucas Pasin, que tentou abordar o assunto em mais de uma ocasião, Daniel se mostrou incomodado.

Lucas fez a pergunta se o MC não gostaria de falar sobre Mel Maia. Com um tom alterado, o cantor respondeu: "Você perguntou, eu não falei e você perguntou de novo. Qual você acha que é a resposta?", além disso, Daniel insinuou que o jornalista buscava viralizar e ganhar ama com a situação.





Por fim, MC Daniel cedeu um pouco e afirmou desejar apenas coisas boas para a ex, sem entrar em detalhes sobre a atual relação entre eles após o término. "Que Deus abençoe. Mel, você é linda, maravilhosa e merece ser feliz", declarou o cantor.

O relacionamento de Mel Maia e MC Daniel aparentemente terminou mesmo, mas os artistas ainda mantém uma amizade. A atriz surgiu recentemente em um vídeo com o cantor no TikTok e entregou o vínculo entre os dois.





