Reprodução/Instagram Mel Maia reage a 'talaricas' em vídeo com MC Daniel

O relacionamento de Mel Maia e MC Daniel realmente acabou de forma amigável. A atriz surgiu em um vídeo com o cantor no TikTok e entregou o vínculo entre os dois.

Nas imagens, eles aparecem junto no carro enquanto o cantor mostra algumas "talaricas", pessoas que cobiçam o namorado/a do outro.





"Eu e meu best [melhor amigo], que é meu ex, me mostrando todas as tentativas das talaricas", escreveu ela na legenda da publicação.

O ex-casal anunciou o término da relação neste mês após sete meses juntos.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: