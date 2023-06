Reprodução/Globo - 26.06.2023 Ana Maria Braga se divertiu com abobrinha gigante no 'Mais Você'





Ana Maria Braga começou o "Mais Você" desta segunda-feira (26) em um lugar diferente, na horta da área externa dos estúdios da Globo em São Paulo. A apresentadora deu dicas para plantações e se divertiu com piadas de uma abobrinha gigante plantada no local.

"Tinha uma abobrinha linda, enorme e grande. Uma abobrinha italiana gigante, diferenciada. Pegamos uma que já estava no ponto", afirmou a apresentadora, enquanto Tati Machado e Felipe Andreoli reforçavam como o alimento era grande. Ana Maria também contou aos espectadores que a abobrinha original, maior do que a exibida, não estava mais no local.

"Chegamos aqui hoje de manhã e a abobrinha tinha sumido", afirmou Braga. "Ouvi no corredor alguém falando: 'Roubaram a abobrinha da Ana Maria Braga'", disse Andreoli, entre risadas, explicando que checaria se a abobrinha teria sido cozinhada no almoço dos funcionários da Globo.

"É porque uma abobrinha dessas, com um tamanho perfeito, anatômica e gostosa de manusear, é irresistível", complementou o jornalista esportivo, divertindo Ana e Tati. Felipe ainda arrancou risadas das colegas ao comentar que tem "uma abobrinha bem parecida lá em casa".

Já Braga continuou se divertindo ao explicar mais da plantação: "É linda. Você pode ter essa abobrinha, qualquer pessoa pode plantar [...] Ela é rápida [de plantar]. Essa semente vende em loja, quando você abrir, tem que olhar para ver se não está meio mole, se estiver meio mole, é sinal que ela não vai pegar. Tem que plantar essa durinha".

