Reprodução/Instagram Adriane Galisteu

Em vídeo postado no Youtube, Adriane Galisteu rebateu as críticas que vem recebendo em relação ao rosto. Entre os comentários lidos no vídeo estavam "cara de rato” e "Seu rosto está ficando feio".

A apresentadora começou o vídeo dizendo que normalmente não ligava para “mimimi” mas que se surpreendeu lendo os comentários em um dos posts recentes que fez. Na postagem, Adriane mostrava uma técnica de cílios postiços.

"Resolvi fazer esse vídeo pra gente conversar sobre a postura de uma mulher que vai lá e critica a outra do nada", começou.

Passando pelos comentários do post, ela se deparou com um a chamando de assombração e rebateu: "Vontade de mandar tomar no c*! Assombração por quê? De maneira geral, falta muita coragem de você ser quem você é, de você se aceitar de verdade. Eu percebo que tem muita mulher que tem muita dificuldade de entender quem ela é”.